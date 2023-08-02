ЗСУ прийняли на озброєння ювілейну 10-ту модель FPV-дрона - Резніков

Збройні сили України в середу, 2 серпня, офіційно прийняли на озброєння 10-ту модель FPV-дрона. Відповідні процедури завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, повідомив глава Міноборони Олексій Резніков.

"Це результат спільної праці, за яку хочу подякувати моєму колезі Михайлу Федорову, "Армії дронів", компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям. Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збирають в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин", - написав Резніков у фейсбуці.

Він нагадав, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння понад 30 БПЛА різних типів, а також було офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію.

"Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація. Зараз ми діємо максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити. У вересні 2022 року за ініціативи Міноборони суттєво спрощено процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію. Формальності, які раніше займали до двох років, тепер ми проводимо за лічені тижні, у цьому виробникам допомагає, зокрема, Акселератор Міністерства оборони", - наголосив міністр.

"Демонстративно будувати завод розміром зі стадіон ми не будемо. Принаймні не зараз. Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою", - додав він.