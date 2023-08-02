Під час нічної атаки через падіння уламків сталося займання приватного будинку у Київській області

У ніч на середу російські окупанти атакували Київську область ударними БПЛА, влучень не зафіксовано, але внаслідок уламків збитих цілей трапилося загоряння приватного будинку, пошкоджено прибудинкову територію та дах магазину, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) із посиланням на голову ОВА Руслана Кравченка.

"Вночі на Київщині активно працювала ППО. Ворожі цілі було збито. Фактів влучень не зафіксовано. За оперативною інформацією, жертв і постраждалих немає", - сказано в повідомленні в телеграмі у середу вранці.

Проте, як повідомляє Кравченко, через падіння уламків в одному з населених пунктів сталося загоряння приватного будинку, пожежа була оперативно ліквідована. Крім цього, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль.

"Ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину", - поінформував голова ОВА.

"Наслідки усуваються. Власникам пошкоджених об'єктів буде надано необхідну допомогу. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків атаки", - підсумував Кравченко.