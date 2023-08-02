Силами ПпО у повітряному просторі Києва знищено понад 10 БпЛА - КМВА

За попередньою інформацією, під час масованої повітряної атаки на Київ у ніч на середу російські окупанти застосували понад 10 ударних іранських безпілотників типу "Shahed", всі з яких були збиті силами ПпО, повідомляє голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Попко.

"Чергова масована атака ворога ударними БПЛА. Попередньо, противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Групи дронів заходили до Києва одночасно за кількома напрямками. Проте силами і засобами ПпО всі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені і знищені. ", - сказано у повідомленні.

Вказується, що уламки збитих цілей впали у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

"Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж", - зазначив Попко.

Інформація про постраждалих відсутня, дані оперативної інформації уточнюються.