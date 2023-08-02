Внаслідок обстрілів Сумщини пошкоджено три приватні будинки - ОВА

Минулої доби російські окупанти 27 разів обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано 200 вибухів, внаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення підприємства та трактор, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок увечері.

"Обстріляно 22 населені пункти у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотинській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській", - сказано в повідомленні в Telegram.

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог здійснив мінометний (6 вибухів) та артилерійський (12 вибухів) обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки. Тим часом Середино-Будська громада постраждала від обстрілу з гранатомета (4 вибухи) та міномета (5 вибухів), внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

По території Есманської громади окупанти здійснили обстріл із міномета (34 вибухи), а також пуск шести ракет (типу НУРС) з гелікоптера, внаслідок обстрілів пошкоджено складське приміщення приватного підприємства та трактор.

Білопільська громада зазнала мінометного обстрілу (30 вибухів), також окупанти обстрілювали з РСЗВ (47 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

По території Великописарівської громади росіяни здійснили мінометний (4 вибухи) та артилерійський (13 вибухів) обстріли, а також обстріляв із гранатомета (20 вибухів).

По Зноб-Новгородську та Хотинську громади ворог обстріляв з міномета, пролунало дев'ять та вісім вибухів відповідно.