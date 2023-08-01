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18:52 01.08.2023

ВР пропонують штрафувати за публічне виконання в закладах сфери послуг музичних творів, заборонених до розповсюдження

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ВР пропонують штрафувати за публічне виконання в закладах сфери послуг музичних творів, заборонених до розповсюдження

Народні депутати пропонують Верховній Раді встановити штрафи за публічне виконання в закладах торгівлі, громадського харчування, сфері послуг музичних фонограм, заборонених до розповсюдження.

Відповідний законопроєкт №9547 "Про внесення змін до ст.155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора", зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує статтю 155 "Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю" Адміністративного кодексу доповнити положеннями, що встановлюють відповідальність у вигляді штрафу за публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено.

Згідно з пропонованими змінами до закону, це порушення правил передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, - передбачають накладення штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.

Теги: #рада #заклади #музика

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