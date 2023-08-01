СБУ та Нацполіція ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних

Співробітники головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією України здійснили майже 100 обшуків, унаслідок яких було викрито масштабну схему організації нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

"В результаті майже 100 обшуків по всій Україні було викрито посадовців, які пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі СБУ.

Зазначається, що до організації цієї злочинної діяльності причетне керівництво Білгород-Дністровського військкомату та місцевої військово-лікарської комісії, які діяли у складі злочинної групи.

Вартість оформлення підроблених документів про непридатність до військової служби призовника становила від $7 до 10 тис.

"Сума залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду", - наголошують у повідомленні.

З метою пошуку клієнтів посадовці організували розгалужену мережу "посередників", які діяли в Київській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській та Полтавській областях.

"Крім того, після оформлення фіктивних документів фігуранти надавали ухилянтам "маршрут" втечі за кордон, який пролягав через міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області", - зазначається в повідомленні.

Під час проведення комплексних заходів співробітники СБУ задокументували 14 осіб, які намагалися скористатися "послугою": ухилянти купили повний пакет фальшивих "документів" і планували втекти за кордон України.

Під час майже 100 обшуків за місцями роботи та проживання учасників злочинної схеми правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і документи з доказами незаконної діяльності.

Крім цього, було виявлено великі суми готівки в різній валюті, одержаної злочинним шляхом.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Триває також розслідування з метою встановити всі обставини злочину та притягнення винних до відповідальності. Фігурантам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.