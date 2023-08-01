Кількість постраждалих від обстрілу херсонської лікарні збільшилася до п'яти осіб - ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу лікарні в Херсоні постраждали ще четверо медпрацівників, у них діагностували контузію і гостру реакцію на стрес, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні. У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

"Загалом цей російський терористичний удар обірвав життя одного лікаря, п'ятеро - поранені", - наголосив Прокудін.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув молодий лікар і поранена медсестра.