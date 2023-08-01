Події

16:29 01.08.2023

Кількість постраждалих від обстрілу херсонської лікарні збільшилася до п'яти осіб - ОВА

1 хв читати
Кількість постраждалих від обстрілу херсонської лікарні збільшилася до п'яти осіб - ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу лікарні в Херсоні постраждали ще четверо медпрацівників, у них діагностували контузію і гостру реакцію на стрес, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні. У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

"Загалом цей російський терористичний удар обірвав життя одного лікаря, п'ятеро - поранені", - наголосив Прокудін.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув молодий лікар і поранена медсестра.

 

Теги: #херсон #постраждалі #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 01.08.2023
Окупанти обстріляли Херсон: у закладі охорони здоров'я загинув лікар, поранено медсестру

Окупанти обстріляли Херсон: у закладі охорони здоров'я загинув лікар, поранено медсестру

09:06 01.08.2023
У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

08:30 01.08.2023
У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

07:50 01.08.2023
У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

00:42 01.08.2023
Внаслідок масованих обстрілів Сумщини поранено одну людину, пошкоджено будинки та зерносховище

Внаслідок масованих обстрілів Сумщини поранено одну людину, пошкоджено будинки та зерносховище

18:21 31.07.2023
Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

16:56 31.07.2023
Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

14:12 31.07.2023
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу збільшилася до 53 людей - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу збільшилася до 53 людей - голова ОВА

13:30 31.07.2023
Російські окупанти обстріляли мікрорайон Корабел у Херсоні, одна людина загинула - ОВА

Російські окупанти обстріляли мікрорайон Корабел у Херсоні, одна людина загинула - ОВА

11:45 31.07.2023
Кількість поранених унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 25, серед них 4 дитини - Офіс генпрокурора

Кількість поранених унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 25, серед них 4 дитини - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У дніпропетровського військкома проведено обшуки, розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення - прокуратура

Окупанти обстріляли Херсон: у закладі охорони здоров'я загинув лікар, поранено медсестру

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

ОСТАННЄ

Юсов про руйнування Кримського мосту: Такі ексцеси триватимуть, доки Україна не буде деокупована

Червоний Хрест України та Київ підписали меморандум про співпрацю - Кличко

Ворог намагається штурмувати на сватівському напрямку - Маляр

Посольство України в Грузії займається справою українки, затриманої під час протестів у Батумі, - МЗС

У дніпропетровського військкома проведено обшуки, розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення - прокуратура

Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2, які профінансували ще три країни ЄС

Іспит із практики водіння з 1 серпня можна складати необмежену кількість разів

На таврійському напрямку за добу знищено 22 одиниці техніки ворога - Тарнавський

Заміна герба на монументі "Батьківщина-мати" в Києві відбувається за графіком - Мінкультури

Середа в Україні буде дощовою, четвер переважно без опадів, повітря буде теплим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА