Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2, які профінансували ще три країни ЄС
Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких спільно фінансують Данія, Норвегія та Німеччина, повідомив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.
Як передає словацький новинний сайт Dennik N, про це Одор сказав на церемонії передання озброєння в словацькому місті Дубниця-над-Вагом. На передачі гаубиць у Дубниці був присутній посол України Мирослав Кастран.
Як повідомляється, загалом планують передати 16 гаубиць, загальна вартість проєкту перевищує EUR90 млн. Найближчими місяцями "Конструкта-Дефенс" передасть ще 14 гаубиць, остання з яких має прибути в Україну наступного року. "Проєкт вартістю понад EUR90 мільйонів фінансують Норвегія, Данія та Німеччина", - пише Dennik N.
"Це доказ того, що ситуація змінюється, і Росія не досягає успіху у своїх амбіціях втомити нас, залякати і шантажувати, наприклад, ядерними погрозами. Дякую урядам Словаччини, Норвегії, Данії та Німеччини. Цей проєкт є прикладом успішної співпраці та основою нової співпраці у військово-технічній сфері між Словаччиною та Україною", - сказав Кастран, наголосивши, що наразі дуже важлива швидкість постачання систем озброєння.
За словами Одора, якість гаубиць Zuzana 2 також є доказом того, що Словаччина може виробляти сучасну техніку, яка відповідає найсуворішим міжнародним вимогам. "Конструкта-Дефенс" уже веде переговори з українською збройовою компанією про подальшу співпрацю, результатом якої має стати прототип нової гаубиці.