Події

15:32 01.08.2023

Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2, які профінансували ще три країни ЄС

1 хв читати
Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2, які профінансували ще три країни ЄС

Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких спільно фінансують Данія, Норвегія та Німеччина, повідомив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

Як передає словацький новинний сайт Dennik N, про це Одор сказав на церемонії передання озброєння в словацькому місті Дубниця-над-Вагом. На передачі гаубиць у Дубниці був присутній посол України Мирослав Кастран.

Як повідомляється, загалом планують передати 16 гаубиць, загальна вартість проєкту перевищує EUR90 млн. Найближчими місяцями "Конструкта-Дефенс" передасть ще 14 гаубиць, остання з яких має прибути в Україну наступного року. "Проєкт вартістю понад EUR90 мільйонів фінансують Норвегія, Данія та Німеччина", - пише Dennik N.

"Це доказ того, що ситуація змінюється, і Росія не досягає успіху у своїх амбіціях втомити нас, залякати і шантажувати, наприклад, ядерними погрозами. Дякую урядам Словаччини, Норвегії, Данії та Німеччини. Цей проєкт є прикладом успішної співпраці та основою нової співпраці у військово-технічній сфері між Словаччиною та Україною", - сказав Кастран, наголосивши, що наразі дуже важлива швидкість постачання систем озброєння.

За словами Одора, якість гаубиць Zuzana 2 також є доказом того, що Словаччина може виробляти сучасну техніку, яка відповідає найсуворішим міжнародним вимогам. "Конструкта-Дефенс" уже веде переговори з українською збройовою компанією про подальшу співпрацю, результатом якої має стати прототип нової гаубиці.

 

Теги: #словаччина #zuzana

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 23.07.2023
Експорт е/е до Словаччини в перший день після його відновлення так і не відбувся

Експорт е/е до Словаччини в перший день після його відновлення так і не відбувся

19:03 07.07.2023
Зеленський обговорив Формулу миру та євроатлантичні прагнення України з групою словацьких парламентарів на чолі з головою Нацради

Зеленський обговорив Формулу миру та євроатлантичні прагнення України з групою словацьких парламентарів на чолі з головою Нацради

18:24 07.07.2023
Зеленський про зустріч із президентом Словаччини: Ми детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, дуже конкретні проєкти

Зеленський про зустріч із президентом Словаччини: Ми детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, дуже конкретні проєкти

16:39 07.07.2023
Україна і Словаччина можуть стати донорами захисту людей від мінної загрози - Зеленський

Україна і Словаччина можуть стати донорами захисту людей від мінної загрози - Зеленський

16:27 07.07.2023
Словаччина поставить Україні 16 гаубиць і налаштує їх спільне виробництво з Україною - Чапутова

Словаччина поставить Україні 16 гаубиць і налаштує їх спільне виробництво з Україною - Чапутова

14:37 07.07.2023
У Братиславі відбулася церемонія зустрічі Зеленського з президентом Словаччини

У Братиславі відбулася церемонія зустрічі Зеленського з президентом Словаччини

14:06 07.07.2023
Зеленський розпочав візит до Словаччини

Зеленський розпочав візит до Словаччини

19:19 20.06.2023
Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом

Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом

19:11 20.06.2023
Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом

Зеленський подякував парламенту Словаччини за визнання Голодомору геноцидом

19:41 24.05.2023
Шмигаль обговорив із прем'єром Словаччини Одором широкий спектр напрямів співробітництва

Шмигаль обговорив із прем'єром Словаччини Одором широкий спектр напрямів співробітництва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У дніпропетровського військкома проведено обшуки, розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення - прокуратура

Окупанти обстріляли Херсон: у закладі охорони здоров'я загинув лікар, поранено медсестру

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

ОСТАННЄ

У дніпропетровського військкома проведено обшуки, розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення - прокуратура

Іспит із практики водіння з 1 серпня можна складати необмежену кількість разів

На таврійському напрямку за добу знищено 22 одиниці техніки ворога - Тарнавський

Заміна герба на монументі "Батьківщина-мати" в Києві відбувається за графіком - Мінкультури

Середа в Україні буде дощовою, четвер переважно без опадів, повітря буде теплим

Дитячий омбудсмен РФ підтвердила депортацію 4,8 млн українців з окупованих територій, включно з 700 тис. дітей - ISW

Окупанти обстріляли Херсон: у закладі охорони здоров'я загинув лікар, поранено медсестру

ДБР завершило розслідування щодо трьох "тітушок", причетних до вбивства активістів Майдану

ЗСУ в понеділок наступали біля Бахмута, уздовж межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області - ISW

ДБР оголосило підозри про ухилення від військової служби трьом депутатам Київради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА