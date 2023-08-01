ЗСУ в понеділок наступали біля Бахмута, уздовж межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області - ISW

Українські сили вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту в понеділок, 31 липня, повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували наступ на північний захід і південний захід від Бахмута, в районі західної межі Донецької та східної частини Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські сили звільнили додатково 2 кв. км території в районі Бахмута і 12,6 кв. км на бердянському та мелітопольському напрямках", - йдеться у зведенні.

Повідомляється, що російські окупаційні війська вели наступальні операції на лініях Сватове - Кремінна на Луганщині та Авдіївка - Донецьк на Донеччині, при цьому домоглися успіхів у Луганській області.

"Українські сили продовжили контрнаступальні дії біля Бахмута. Українські сили продовжили контрнаступальні операції на заході Донецької та заході Запорізької областей. Російські сили провели обмежені контратаки в західній частині Донецької та західній частині Запорізької областей", - повідомляють аналітики.

За даними ISW, Іран і Білорусь поглиблюють двостороннє співробітництво на тлі взаємної підтримки війни РФ в Україні. "Міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану 31 липня і зустрівся зі своїм колегою, міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані для підписання Меморандуму про взаєморозуміння та плану двостороннього військового співробітництва на 2023 рік... Хренін і Аштіані, ймовірно, обговорювали угоди зі зброєю під час своєї зустрічі. Білорусь, можливо, також прагнула укласти угоду про іранське виробництво безпілотників Shahed на території Білорусі після початкових повідомлень про те, що Іран намагався перетворити завод у Гомельській області Білорусі на завод із виробництва Shahed", - ідеться в повідомленні.

Також аналітики зазначають, що приватна військова компанія "Вагнер" може замінити російських військових як ключового партнера білоруських військових з навчання.

"Міністерству оборони Росії, ймовірно, вдалося завербувати невідому кількість бойовиків "Вагнера" після невдалого повстання керівника групи "Вагнер" Євгена Пригожина.... Пригожин заявив, що група "Вагнер" припинила вербування в Росії і стверджував, що група "Вагнер" не потребує додаткового набору персоналу і має достатні резерви", - інформує ISW.