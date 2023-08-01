Події

10:07 01.08.2023

Запеклі бої в Україні точаться на південь від Оріхова та Великої Новосілки - британська розвідка

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Запеклі бої в Україні точаться на південь від Оріхова та Великої Новосілки - британська розвідка

На півдні України запеклі бої тривають у двох секторах: на південь від міста Оріхів Пологівського району Запорізької області та смт Велика Новосілка Волноваського району Донецької області, повідомляють у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"На південь від Оріхова основна увага українських атак була спрямована проти 58 загальновійськової армії Росії. 58 CAA, найімовірніше, бореться з бойовою втомою і виснаженням передових полків, які ведуть напружені бої вже понад вісім тижнів", - ідеться в повідомленні.

"На південь від Великої Новосілки російські сили, що обороняються, відтягують як зі Східного, так і з Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми координації. Підрозділи 5 зведеної армії, ймовірно, зазнають особливого тиску і, можливо, також вважають, що їм давно пора провести ротацію за лінію фронту", - наголошують у британській розвідці.

У зведенні зазначено, що на півдні спільними проблемами для окупантів очікувано буде нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів частин в обороні.

 

Теги: #зсу #британська_розвідка

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