Ювенальні прокурори: 499 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Понад 1589 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 1 серпня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 499 дітей загинули та понад 1090 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, повідомляє Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 483, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 117, Запорізькій – 97, Миколаївській – 95, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській області – 67.

31 липня внаслідок ракетного обстрілу армією Росії міста Кривий Ріг загинула 10-річна дівчинка і отримали поранення різного ступеня тяжкості вісім дітей віком від 4 до 17 років.

Цього ж дня в результаті ворожих обстрілів м. Херсон зазнала поранення 16-річна дівчинка.