Події

08:42 01.08.2023

Ювенальні прокурори: 499 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

1 хв читати
Ювенальні прокурори: 499 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Понад 1589 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 1 серпня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 499 дітей загинули та понад 1090 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, повідомляє Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 483, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 117, Запорізькій – 97, Миколаївській – 95, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській області – 67.

31 липня внаслідок ракетного обстрілу армією Росії міста Кривий Ріг загинула 10-річна дівчинка і отримали поранення різного ступеня тяжкості вісім дітей віком від 4 до 17 років.

Цього ж дня в результаті ворожих обстрілів м. Херсон зазнала поранення 16-річна дівчинка.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 01.08.2023
США наполягають, щоб Росія повернула насильно вивезених дітей

США наполягають, щоб Росія повернула насильно вивезених дітей

01:19 01.08.2023
Війна в Україні забрала життя 9,37 тис. цивільних, ще 16,65 тис. поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя 9,37 тис. цивільних, ще 16,65 тис. поранено – ООН

19:21 31.07.2023
Пошуково-рятувальну операцію в Кривому Розі завершено, загинули шестеро осіб

Пошуково-рятувальну операцію в Кривому Розі завершено, загинули шестеро осіб

18:21 31.07.2023
Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

17:52 31.07.2023
Загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу вже шестеро, постраждалих 75 - обладміністрація

Загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу вже шестеро, постраждалих 75 - обладміністрація

16:56 31.07.2023
Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

12:53 31.07.2023
Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу збільшилася до 4 осіб, серед них 10-річна дитина

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу збільшилася до 4 осіб, серед них 10-річна дитина

11:19 30.07.2023
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох, постраждалих - 20 - міськрада

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох, постраждалих - 20 - міськрада

10:39 30.07.2023
За добу на Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян

За добу на Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ взяли в полон п'ятьох росіян

09:54 30.07.2023
Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю зросла до двох - ОВА

Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю зросла до двох - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

Ворожі дрони вдарили по густонаселених районах у центрі Харкова, зруйновано 2 поверхи гуртожитку

Санкційний тиск на Росію має бути суттєво збільшено

ОСТАННЄ

У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

Сили оборони знищили систему залпового вогню "Солнцепьок" та п’ять артилерійських систем противника

Сили оборони просуваються на двох напрямках, на фронті було понад 40 бойових зіткнень

Окупанти за минулу добу здійснили дев’ять ракетних і 57 авіаційних ударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА