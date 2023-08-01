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06:55 01.08.2023

США не заохочують атаки по російській території

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США не заохочують атаки по російській території

Сполучені Штати Америки "не заохочують і не сприяють" атакам по російській території, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ми обговорювали з українцями наші побоювання з приводу атак по території Росії", - зазначив Кірбі, під час відповіді на запитання про атаки дронів на Москву.

"Вони самі відповідають за вибір своїх цілей і за те, як вони використовуватимуть свій військовий потенціал", - зазначив він.

"Ми не заохочуємо атаки по території Росії і тим більше не сприяємо їх скоєнню. Ми дійсно хочемо зосередитися на тому, що відбувається на території України", – сказав Кірбі.

Також він наголосив, що США мають намір забезпечити Україну всім необхідним для успішного контрнаступу.

"Вони досягають успіхів, і ми продовжуватимемо забезпечувати їх усією необхідною технікою" - заявив представник Білого дому.

 

 

 

Теги: #рф #сша #удари #кірбі

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