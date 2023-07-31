Події

22:58 31.07.2023

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три ворожі ракетоносії

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На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три ворожі ракетоносії

 На бойовому чергуванні в Чорному морі курсують три ворожі ракетоносії, із загальним залпом «Калібрів» близько 16 ракет. Про це інформував речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у понеділок увечері.
«Ще один підводний човен вийшов на бойове чергування в Чорне море. Наразі 3 ракетоносії серед 14 одиниць корабельного угруповання у Чорному морі. Загальний залп "Калібрів" може сягати 16 ракет», - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Раніше ОК "Південь" попередило, що ворог нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі.
"Рівень ракетної загрози дуже високий", - наголошується в повідомленні, опублікованому на сторінці ОК "Південь" у Фейсбук.

 

Теги: #загроза #чорне_море #південь #ракетоносії

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