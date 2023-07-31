Події

21:41 31.07.2023

Сили оборони за добу знищили сім складів боєприпасів окупантів на таврійському напрямку

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Сили оборони за добу знищили сім складів боєприпасів окупантів на таврійському напрямку

На таврійському напрямку Сили оборони за добу ліквідували 7 складів боєприпасів окупантів, виконали 1359 вогневих завдань, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Сили оборони працюють на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи Сил оборони за добу виконали 1359 вогневих завдань. Було знищено 16 одиниць військової техніки противника", написав він у своєму телеграм-каналі у понеділок увечері.

Зокрема, уточнив Тарнавський, ліквідовано танк, 4 ББМ, гаубиця 2А19 "Мста-С", 5 одиниць артилерійських систем і мінометів та автомобільна техніка.

Також було знищено 7 складів боєприпасів ворога.

 

 

 

Теги: #зсу #напрямок #таврійський

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