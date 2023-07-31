Події

21:04 31.07.2023

США розпочнуть цього тижня переговори з Україною щодо гарантій безпеки

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США розпочнуть цього тижня переговори з Україною щодо гарантій безпеки

Адміністрація США розпочинає консультації з Україною щодо можливих майбутніх гарантій безпеки Києву, повідомив у понеділок представник Держдепартаменту Метью Міллер.

"Переговори розпочнуться цього тижня", - сказав він на брифінгу.

Міллер пояснив, що ця фаза переговорів пройде у віртуальному форматі, США на них будуть представлені на рівні заступника голови Держдепартаменту.

Представник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, що ці консультації стосуються майбутніх гарантій та не мають відношення до тієї військової допомоги, яку США вже надають Україні.

Раніше влітку країни G7, а також низка інших держав висловили готовність до переговорів з Україною щодо двосторонніх гарантій безпеки. Передбачається, що подібні гарантії можуть набути чинності після завершення війни проти України.

 

 

Теги: #сша #україна #переговори

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