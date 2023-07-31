Хорватія виділила EUR1 млн на програму ООН з гуманітарного розмінування в Україні

Уряд Хорватії на засіданні в понеділок пожертвував EUR1 млн Світовій продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй (СПП), щоб допомогти фермерам і виробникам продуктів харчування з України відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від вибухонебезпечних залишків війни.

Як повідомляється на сайті СПП у понеділок, угоду підписали міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман та виконувач обов'язків Координатора гуманітарної допомоги ООН в Україні Метью Голлінгворт у присутності першої віцепрем'єр-міністерки, міністерки економіки України Юлії Свириденко.

"Проєкт спрямований на обстеження продуктивних сільськогосподарських угідь на предмет наявності мін та інших вибухових речовин, їх розмінування, де це необхідно, та їх безпечне звільнення для відновлення виробництва продуктів харчування та підтримки засобів для існування сільських громад. Проєкт також надасть підтримку фермерам у відновленні ґрунтів та відновлення їх сільськогосподарського виробництва після того, як землі будуть визнані безпечними", - йдеться у повідомленні.

Робота вже ведеться у Харківській області та планується до проведення у Миколаївській та Херсонській. Проєкт розроблений та реалізується у тісній співпраці з урядом України, а також місцевою владою.

"Уряд України визначив розмінування як один із п'яти ключових пріоритетів для швидкого відновлення країни, оскільки це стосується безпеки людей, відновлення повноцінно функціонуючих сільськогосподарських підприємств та налагодження ланцюжків постачання продовольства… Ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами із запуску ринку гуманітарного розмінування в Україні, закупівлі спеціалізованого обладнання, навчання саперів, сертифікації приватних операторів із розмінування, налагодження місцевого виробництва", - сказала Свириденко.

За її словами, кошти, залучені у рамках спільного меморандуму з Хорватією та партнерами ООН, "будуть спрямовані на обстеження та очищення забруднених земель, які потенційно становлять 174 тис. кв. км в Україні".

"Під час нашої зустрічі ми наголосили на винятковій важливості розмінування для відновлення економічної та соціальної діяльності в Україні. Розуміючи нагальну необхідність вирішення проблем, пов'язаних із мінами та вибухонебезпечними залишками війни, ми знову заявляємо про нашу відданість роботі рука в руку, щоб досягти позитивних змін у постраждалих регіонах", - сказав міністр закордонних та європейських справ Хорватії Гордон Грліч-Радман.

Голлінгворт, у свою чергу, наголосив на досвіді Хорватії у проведенні успішних великомасштабних операцій з розмінування, що "робить її визнаним лідером у сфері гуманітарного розмінування та безцінним партнером, який допомагає вивільнити землю для українських фермерів, які відчайдушно хочуть відновити роботу та прогодувати свої родини і громади".

Хорватія прийматиме Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування в Україні 11 та 12 жовтня у Загребі. Конференція стане майданчиком для мобілізації додаткової міжнародної підтримки та ресурсів для ініціатив щодо розмінування в Україні.