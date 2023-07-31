Стартувало подання заяв для вступу до магістратури - Міносвіти

Стартувала подача заяв для вступу до магістратури, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Подати заяву можна до 21 серпня (18:00). Рекомендації на бюджет будуть оприлюднені до 26 серпня включно, а на контракт - з 30 серпня", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Повідомляється, що для подачі заяви необхідно: зареєструватися або ввійди до свого електронного кабінету на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/; заповнити необхідні дані в кабінеті та додати якісне фото; через пошук знайти бажану конкурсну позицію та обрати джерело фінансування; заяви на бюджет розподілити за пріоритетами - від 1 до 5; зазначити, чи отримували раніше ступінь магістра; обрати результати вступних іспитів і додати мотиваційний лист; перевірити правильність і підтвердити подачу заяви.