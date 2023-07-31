Події

17:31 31.07.2023

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетної атаки в Кривому Розі

1 хв читати
Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетної атаки в Кривому Розі

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працюють у місцях ліквідації наслідків російських ракетних ударів у Кривому Розі.

"Допомагаємо в Кривому Розі. Сьогодні вранці було завдано ракетного удару по місту... Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста виїхали на місця надзвичайних ситуацій", - написало ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Волонтери надають першу долікарську та психологічну допомогу постраждалим. Вони також беруть участь у пошуково-рятувальних роботах.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці в понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили в навчальний заклад і дев'ятиповерховий житловий будинок. За останніми даними, загинули п'ятеро осіб, постраждали 64.

Теги: #кривий_ріг #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 31.07.2023
Загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу вже шестеро, постраждалих 75 - обладміністрація

Загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу вже шестеро, постраждалих 75 - обладміністрація

17:35 31.07.2023
До рятувальної операції у Кривому Розі залучено понад 350 осіб - Зеленський

До рятувальної операції у Кривому Розі залучено понад 350 осіб - Зеленський

17:19 31.07.2023
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 73, 1 серпня оголошено днем жалоби - Вілкул

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 73, 1 серпня оголошено днем жалоби - Вілкул

16:56 31.07.2023
Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

14:12 31.07.2023
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу збільшилася до 53 людей - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Кривого Рогу збільшилася до 53 людей - голова ОВА

13:58 31.07.2023
Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу жителям Кривого Рогу після удару окупантів по багатоповерхівці

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу жителям Кривого Рогу після удару окупантів по багатоповерхівці

12:53 31.07.2023
Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу збільшилася до 4 осіб, серед них 10-річна дитина

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу збільшилася до 4 осіб, серед них 10-річна дитина

12:12 31.07.2023
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 34, двоє загиблих - Вілкул

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 34, двоє загиблих - Вілкул

11:53 31.07.2023
У Кривому Розі по медичну допомогу звернулася 31 особа, двоє у важкому стані - голова ОВА

У Кривому Розі по медичну допомогу звернулася 31 особа, двоє у важкому стані - голова ОВА

11:45 31.07.2023
Кількість поранених унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 25, серед них 4 дитини - Офіс генпрокурора

Кількість поранених унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 25, серед них 4 дитини - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

Загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу вже шестеро, постраждалих 75 - обладміністрація

До рятувальної операції у Кривому Розі залучено понад 350 осіб - Зеленський

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 73, 1 серпня оголошено днем жалоби - Вілкул

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

ОСТАННЄ

Лубінець звернувся до спецпредставника генсека ООН із проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні

Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

Стартувало подання заяв для вступу до магістратури - Міносвіти

БЕБ вилучило 1 тис. тонн біопалива російського походження в Одеській області

ЮНЕСКО підтвердило пошкодження 270 культурних пам'яток в Україні, 12 із них у Сумській області - обладміністрація

Китай запровадив експортний контроль на низку цивільних безпілотників дальньої дії

Жителя Харкова, який коригував російські удари по місту, підозрюють у держзраді - прокуратура

Окупанти обстріляли гімназію в Білозерці, постраждалих немає - Херсонська ОВА

Раді пропонують обрати Парубія першим заступником голови комітету з нацбезпеки

Російські окупанти обстріляли мікрорайон Корабел у Херсоні, одна людина загинула - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА