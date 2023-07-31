Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетної атаки в Кривому Розі

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працюють у місцях ліквідації наслідків російських ракетних ударів у Кривому Розі.

"Допомагаємо в Кривому Розі. Сьогодні вранці було завдано ракетного удару по місту... Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста виїхали на місця надзвичайних ситуацій", - написало ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Волонтери надають першу долікарську та психологічну допомогу постраждалим. Вони також беруть участь у пошуково-рятувальних роботах.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці в понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили в навчальний заклад і дев'ятиповерховий житловий будинок. За останніми даними, загинули п'ятеро осіб, постраждали 64.