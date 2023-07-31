Події

16:47 31.07.2023

БЕБ вилучило 1 тис. тонн біопалива російського походження в Одеській області

1 хв читати
БЕБ вилучило 1 тис. тонн біопалива російського походження в Одеській області

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) в Одеській області встановили підприємство, посадові особи якого намагалися розмитнити сировину походженням із Російської Федерації.

"Згадана компанія імпортувала залізничним шляхом сировину для виготовлення паливних палет. Детективи провели обшуки та вилучили 19 вантажних вагонів та 1 тис. тонн біопалива", - повідомило відомство на сайті в понеділок.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 39 млн грн.

"З метою недопущення використання згаданих товарно-матеріальних цінностей у підприємницькій діяльності, прибутки від якої можуть бути використані для фінансування збройної агресіії Російської Федерації проти України, майно арештовано", - зазначили в БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Теруправління БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Як поінформували у відомстві, за період своєї діяльності співробітники БЕБ заарештували активи росіян і білорусів на загальну суму понад 41 млрд грн.

Теги: #одеська_область #біопаливо #беб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 27.07.2023
БЕБ за пів року вилучило контрафактний алкоголь на 650 млн грн

БЕБ за пів року вилучило контрафактний алкоголь на 650 млн грн

09:41 27.07.2023
Ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, загинула одна людина - ОВА

Ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, загинула одна людина - ОВА

15:00 25.07.2023
Жителі Одещини можуть отримати до 500 тис. грн на відновлення зруйнованого житла - Шмигаль

Жителі Одещини можуть отримати до 500 тис. грн на відновлення зруйнованого житла - Шмигаль

13:45 25.07.2023
В Одеській області запроваджують жорсткий моніторинг витрачання держкоштів - обладміністрація

В Одеській області запроваджують жорсткий моніторинг витрачання держкоштів - обладміністрація

12:02 25.07.2023
В Одеській області 30 тис. споживачів е/е тимчасово залишилися без світла через чергову аварію в магістральній мережі - Міненерго

В Одеській області 30 тис. споживачів е/е тимчасово залишилися без світла через чергову аварію в магістральній мережі - Міненерго

13:06 24.07.2023
Постраждалих від нічної атаки дронами Одеської області семеро, один у реанімації - ОВА

Постраждалих від нічної атаки дронами Одеської області семеро, один у реанімації - ОВА

07:46 24.07.2023
Росіяни продовжують атакувати портову інфраструктуру Одещини, шестеро людей дістали поранення

Росіяни продовжують атакувати портову інфраструктуру Одещини, шестеро людей дістали поранення

07:26 24.07.2023
В Одеській області збили кілька БпЛА, але є і влучання - Братчук

В Одеській області збили кілька БпЛА, але є і влучання - Братчук

11:22 23.07.2023
Росія атакує Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря, - Данілов

Росія атакує Одесу, щоб ізолювати вихід України до Чорного моря, - Данілов

09:39 23.07.2023
Вночі ППО знищила 9 ракет, що атакували Одещину

Вночі ППО знищила 9 ракет, що атакували Одещину

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

Загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу вже шестеро, постраждалих 75 - обладміністрація

До рятувальної операції у Кривому Розі залучено понад 350 осіб - Зеленський

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 73, 1 серпня оголошено днем жалоби - Вілкул

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

ОСТАННЄ

Лубінець звернувся до спецпредставника генсека ООН із проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні

Херсон під обстрілом, уже відомо про чотирьох загиблих і 17 поранених - Єрмак

Стартувало подання заяв для вступу до магістратури - Міносвіти

Загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу вже шестеро, постраждалих 75 - обладміністрація

До рятувальної операції у Кривому Розі залучено понад 350 осіб - Зеленський

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетної атаки в Кривому Розі

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 73, 1 серпня оголошено днем жалоби - Вілкул

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

ЮНЕСКО підтвердило пошкодження 270 культурних пам'яток в Україні, 12 із них у Сумській області - обладміністрація

Китай запровадив експортний контроль на низку цивільних безпілотників дальньої дії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА