БЕБ вилучило 1 тис. тонн біопалива російського походження в Одеській області

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) в Одеській області встановили підприємство, посадові особи якого намагалися розмитнити сировину походженням із Російської Федерації.

"Згадана компанія імпортувала залізничним шляхом сировину для виготовлення паливних палет. Детективи провели обшуки та вилучили 19 вантажних вагонів та 1 тис. тонн біопалива", - повідомило відомство на сайті в понеділок.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 39 млн грн.

"З метою недопущення використання згаданих товарно-матеріальних цінностей у підприємницькій діяльності, прибутки від якої можуть бути використані для фінансування збройної агресіії Російської Федерації проти України, майно арештовано", - зазначили в БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Теруправління БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Як поінформували у відомстві, за період своєї діяльності співробітники БЕБ заарештували активи росіян і білорусів на загальну суму понад 41 млрд грн.