Китай запровадив експортний контроль на низку цивільних безпілотників дальньої дії

Уряд Китаю запровадив низку експортних обмежень на продаж цивільних безпілотників через можливість їх військового застосування, повідомляє пресслужба Міністерства комерції КНР.

"Високоефективні безпілотники мають певні військові властивості, і згідно з міжнародною практикою на них накладають експортний контроль; із 2002 року Китай поступово запроваджує експортний контроль на безпілотники, і сфера контролю й технічні стандарти відповідають стандартам міжнародного співтовариства. Останніми роками у зв'язку зі швидким розвитком безпілотних технологій і розширенням сфер застосування підвищився ризик переведення деяких цивільних безпілотників із високими технічними характеристиками на військове застосування. Будучи великим виробником та експортером безпілотних літальних апаратів, Китай на основі всебічної оцінки й аргументації ухвалив рішення про помірне розширення експортного контролю над безпілотними літальними апаратами, не орієнтуючись на будь-яку конкретну країну чи регіон", - ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що експортний контроль торкнеться, крім низки цивільних безпілотників дальнього радіусу дії, також деяких спеціальних двигунів для безпілотників, обладнання радіозв'язку та цивільних систем захисту від безпілотників. Ухвалені 31 липня заходи набудуть чинності з 1 вересня.

"Слід зазначити, що експортний контроль не є забороною на експорт. Якщо безпілотники використовують у законних цивільних цілях, то після виконання відповідних процедур їх можна експортувати у звичайному режимі. У майбутньому для підприємств-експортерів, чиї внутрішні системи забезпечення відповідності функціонують добре, компетентні органи активно вживатимуть заходів зі спрощення процедур, як-от видача генеральних ліцензій, для того щоб підтримати підприємства у здійсненні експорту відповідно до вимог законодавства", - наголосили в міністерстві.