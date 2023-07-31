Події

13:30 31.07.2023

Російські окупанти обстріляли мікрорайон Корабел у Херсоні, одна людина загинула - ОВА

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Російські окупанти в понеділок, 31 липня, завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні, повідомив голова Херонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім того, поранення отримав 38-річний місцевий житель. Із травмами ноги і руки його госпіталізували до лікарні.

 

Теги: #херсон #обстріл

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