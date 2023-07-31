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13:05 31.07.2023

Правопис кримськотатарської мови з використанням алфавіту на основі латинської графіки мають розробити до 30 вересня 2024 року - Кабмін

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Кабінет Міністрів України доручив до 30 вересня 2024 року розробити правопис кримськотатарської мови з використанням алфавіту цієї мови на основі латинської графіки.

Згідно з розпорядженням уряду №657 від 28 липня Державній службі з етнополітики та свободи совісті разом з Міністерством освіти і науки та за участю Інституту мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Меджлісу кримськотатарського народу доручено забезпечити до 30 вересня 2024 року розроблення проєкту правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту на основі латинської графіки.

Далі розроблений проєкт має бути передано Національній комісії з питань кримськотатарської мови, якій до 30 листопада 2024 року необхідно розглянути проєкт правопису і в разі його схвалення надати його Державній службі з етнополітики та свободи совісті для внесення в установленому порядку на розгляд уряду.

Теги: #мова #кримськотатарський #правопис

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