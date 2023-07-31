Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу збільшилася до 4 осіб, серед них 10-річна дитина

Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу в понеділок, 31 липня, загинули чотири людини, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 12:10 загинули чотири особи та 43 - постраждало. Підрозділи ДСНС врятували три особи, з них дитину 2013 р. н., евакуювали 30 осіб", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 одиниць техніки, із них від ДСНС 85 рятувальників та 22 одиниці техніки.

Зі свого боку голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив, що серед загиблих - 10-річна дитина. "Пошукова операція триває", - написав він у телеграм-каналі.