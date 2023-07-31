Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 34, двоє загиблих - Вілкул

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки в Кривому Розі зросла до 34 осіб, двоє загинули, під завалами ще можуть бути люди.

"Станом на зараз можна сказати, на жаль, що 5 хвилин тому був 31 поранений, уже 34. І двоє загиблих. Але завали ще розбирають, під ними може бути ще до восьми людей", - повідомив Вілкул в ефірі телемарафону.

Також він зазначив, що одна людина перебуває в дуже важкому стані.