Події

11:45 31.07.2023

Кількість поранених унаслідок обстрілу Кривого Рогу зросла до 25, серед них 4 дитини - Офіс генпрокурора

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Кількість поранених унаслідок ракетного удару, завданого окупантами по Кривому Рогу, збільшилася до 25 осіб, серед них четверо дітей, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 31 липня 2023 року військові РФ завдали ракетного удару по м. Кривий Ріг. Ворожі ракети влучили в багатоповерховий будинок та навчальний заклад. За попередніми даними, двоє людей загинуло, 25 травмовані. Серед постраждалих четверо дітей", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Тривають рятувально-пошукові роботи. Точну кількість поранених установлюють.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, унаслідок російського обстрілу вранці в понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили в навчальний заклад і житловий будинок. Раніше було відомо про двох загиблих і 20 постраждалих. Під завалами можуть перебувати від п’яти до семи осіб.

Теги: #кривий_ріг #постраждалі

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