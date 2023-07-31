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11:24 31.07.2023

У Кривому Розі продовжують гасити пожежу в житловому будинку, з-під завалів врятовано дитину - ДСНС

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У Кривому Розі продовжують гасити пожежу в житловому будинку, з-під завалів врятовано дитину - ДСНС

Рятувальники продовжують гасити пожежу та розбирати завали в житловому будинку в Кривому Розі, пошкодженому внаслідок влучання російської ракети вранці в понеділок, повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"Перше, що відбувається, - це гасіння осередків пожеж. Площа пожежі в житловому будинку становить 70 метрів квадратних, вона локалізована, зараз проливається, і робиться все можливе для того, щоб припинити горіння", - розповів Хорунжий в ефірі телемарафону.

Одночасно з гасінням пожежі розбирають завали.

"На місці надзвичайної події врятовано дитину 2013 року народження", - зазначив речник ДСНС.

Він поінформував, що до ліквідації наслідків обстрілу залучено підрозділи Мобільного рятувального центру швидкого реагування та висотну техніку ДСНС.

Як повідомляє пресслужба ДСНС у телеграм-каналі, унаслідок влучання російської ракети в дев'ятиповерховий житловий будинок сталося руйнування з четвертого до дев’ятого поверху в межах одного під'їзду.

Загалом до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 одиниць техніки, з них від ДСНС 85 осіб (зокрема, 2 психологи) та 22 одиниці техніки.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці в понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили в навчальний заклад і житловий будинок. За даними МВС, відомо про двох загиблих і 20 постраждалих. Під завалами можуть перебувати від п’яти до семи осіб. 

Теги: #пожежа #кривий_ріг

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