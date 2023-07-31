Росіяни обстріляли центр Херсона з "Градів", загинула одна людина - ОВА

Російські окупанти вранці в понеділок обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град", загинув співробітник комунального підприємства, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град". Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", - написав він у телеграм-каналі.