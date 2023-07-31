На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинула мирна мешканка, чотири людини поранені

Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову є постраждалий, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько опівночі ворог ракетами С-300 обстріляв м. Харків. Зафіксовано влучання на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Сталися пожежі. Поранився і був госпіталізований 61-річний охоронець", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що у Великому Бурлуку також близько опівночі російська ракета С-300 влучила в город приватного домогосподарства, пошкоджено приватний будинок і гараж. Без постраждалих.

У неділю ввечері окупанти завдали ударів по Шийківці. Унаслідок цього загинула 74-річна мирна мешканка, 53-річна жінка та 76-річний чоловік дістали поранення, було пошкоджено приватний житловий будинок.

Крім того, у Вовчанську в результаті обстрілу було поранено 84-річного чоловіка, пошкоджено 4 житлові будинки. У Тимофіївці окупанти скинули з БПЛА дві гранати. Пошкоджено два паркани, постраждалих немає.