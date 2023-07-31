Події

07:52 31.07.2023

Ворог обстріляв Нікополь і Марганецьку громаду

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Ворог обстріляв Нікополь і Марганецьку громаду

Російські окупаційні війська в ніч на понеділок здійснили черговий обстріл Нікополя і Марганецької громади (Дніпропетровська обл.), постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог тероризував Нікопольщину. Обстріляв район сім разів. Серед людей постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю.

Атаковані території обстежують, з'ясовуючи наслідки атак, додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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