Ворог обстріляв Нікополь і Марганецьку громаду

Російські окупаційні війська в ніч на понеділок здійснили черговий обстріл Нікополя і Марганецької громади (Дніпропетровська обл.), постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог тероризував Нікопольщину. Обстріляв район сім разів. Серед людей постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю.

Атаковані території обстежують, з'ясовуючи наслідки атак, додав голова ОВА.