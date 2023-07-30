На Таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед - Тарнавський

На Таврійському напрямку українські військові рухаються вперед, втрати ворога за добу становили понад дві роти вбитими і пораненими, повідомляє командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони рухаються вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 20 одиниць військової техніки противника", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в неділю.

Серед знищеної ворожої техніки 2 танки, 6 ББМ, БпЛА "Орлан-10", 3 артилерійські системи та міномети, малогабаритна переносна радіолокаційна станція "Соболятник" та автомобільна техніка.

Крім цього, було знищено 2 склади боєприпасів окупантів.