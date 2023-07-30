Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох, постраждалих - 20 - міськрада

Кількість загиблих унаслідок нічного ракетного удару по Сумах зросла до двох осіб, постраждалих - 20, із них троє госпіталізовані, повідомляє пресслужба міської ради.

"Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей, постраждало 20 (троє залишаються в лікарні)", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті міськради в неділю.

Крім цього, внаслідок ворожої атаки зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти, також пошкоджень зазнали два гуртожитки.

Триває розбір завалів та евакуація населення. До роботи залучено 36 працівників ДСНС, 7 одиниць техніки, 7 одиниць комунальної техніки.

Тимчасове місце для проживання надано 13 особам.

Як повідомлялося, у ніч на неділю російські окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Раніше було відомо про одного загиблого та 17 поранених.