Події

08:45 30.07.2023

Двох жителів Херсонщини поранено внаслідок ворожих обстрілів

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Двох жителів Херсонщини поранено внаслідок ворожих обстрілів

За минулу добу російські окупанти здійснили 69 обстрілів області, зафіксовано влучання на територію заводу в Херсоні, двоє людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА", - поінформував він.

Як уточнив голова ОВА, по місту Херсон росіяни випустили 44 снаряди.

Прокудін повідомив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема - по території заводу в Херсоні.

"Через російську агресію 2 людини отримали поранення", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріли #херсонська_область

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