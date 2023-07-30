Двох жителів Херсонщини поранено внаслідок ворожих обстрілів

За минулу добу російські окупанти здійснили 69 обстрілів області, зафіксовано влучання на територію заводу в Херсоні, двоє людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА", - поінформував він.

Як уточнив голова ОВА, по місту Херсон росіяни випустили 44 снаряди.

Прокудін повідомив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема - по території заводу в Херсоні.

"Через російську агресію 2 людини отримали поранення", - підсумував він.