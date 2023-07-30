Події

08:24 30.07.2023

Уночі силами ППО було знищено чотири ударні БПЛА

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Уночі силами ППО було знищено чотири ударні БПЛА

У ніч на неділю російські окупанти атакували територію України чотирма ударними БПЛА типу "Shahed", усі з яких було знищено в повітряному просторі Херсонської та Дніпропетровської областей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Уночі 30 липня 2023 р. противник атакував з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА "Shahed-136/131". Силами і засобами Повітряних сил усі ворожі БПЛА знищено в межах Херсонської та Дніпропетровської областей", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, авіація Сил оборони минулої доби завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також, за минулу добу суботи протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

 

 

Теги: #ліквідація #бпла #пс_зсу

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