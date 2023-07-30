У Криворізькому районі Дніпропетровщини збили два БПЛА, уламками пошкоджено складське приміщення агрофірми

Упродовж нічної атаки в Криворізькому районі Дніпропетровської області було збито два іранських ударних БПЛА типу "Shahed", уламки яких упали на територію приватної агрофірми, пошкоджено складське приміщення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак (ОВА) в неділю вранці.

"На Криворізький район противник направив два шахеди. Їх збили захисники неба з ПВК "Південь". Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено складське приміщення", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, вночі росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Також обстрілу зазнало місто Нікополь, а також Марганецька та Мирівська громади.

"Наслідки всіх атак уточнюються. Загиблих і постраждалих немає", - підсумував Лисак.