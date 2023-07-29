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18:55 29.07.2023

ЗАЕС проігнорувала вимоги ДІЯРУ до її експлуатації та заклики МАГАТЕ щодо пошуку варіантів для їх дотримання

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ЗАЕС проігнорувала вимоги ДІЯРУ до її експлуатації та заклики МАГАТЕ щодо пошуку варіантів для їх дотримання

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), окупована російськими військовими з 4 березня 2022 року, завершила перехід блоку № 5 на "холодний" зупин із переведенням блоку № 4 на "гарячий" зупин, всупереч вимогам національного ядерного регулятора України Держатомрегулювання, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

При цьому, як зазначається з посиланням на Гроссі в оновленні МАГАТЕ щодо України на його сайті в суботу, експерти агентства закликали ЗАЕС дослідити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення пари, що дало б змогу перевести всі блоки станції в "холодний" зупин, як того вимагають ліцензійні умови експлуатації ЗАЕС, встановлені ДІЯРУ.

У МАГАТЕ пояснили, що зміну режимів реакторів ЗАЕС здійснила з метою проведення ремонтних робіт на блоці №5, які можливі лише за умови "холодного" зупину, а блок №4 має виробляти пару для очищення стічних вод на станції за відсутності зовнішнього джерела її генерації.

Також зазначається, що під час огляду периметра об'єкта в четвер команда підтвердила, що спостережувані 23 липня міни все ще залишаються на місці.

Водночас МАГАТЕ продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, а також очікує на отримання доступу до ретенційних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС, щоб побачити хід будівництва додаткового бар'єру.

"Команді повідомили, що будівництво завершено, але доступ не дозволено", - зазначається в повідомленні.

Щодо самого рівня води в ставку, то він знижується приблизно на 1 см на добу, але завдяки дощу, який ішов тиждень, висота відвідного каналу Запорізької ТЕС, з якого також можна подавати воду в ставок-охолоджувач, збільшилася на 25 см.

"На цьому місці води буде достатньо упродовж кількох місяців", - прогнозують у МАГАТЕ.

Там підтвердили, що досі так і не працює онлайн-передача даних до Держатомрегулювання, і як проміжний захід, дані із зовнішніх станцій радіаційного моніторингу надаються вручну групі МАГАТЕ, що проводить незалежний радіаційний моніторинг на місці та завантажує зовнішні дані й власні вимірювання до Міжнародної інформаційної системи радіаційного моніторингу (IRMIS) агентства.

Водночас наголошується, що групи МАГАТЕ на Чорнобильській, Рівненській, Хмельницькій та Південно-Українській АЕС не повідомляли про будь-які проблеми, пов'язані з ядерною безпекою чи захищеністю, протягом останнього тижня, і не спостерігали нічого незвичного на майданчиках. Цього тижня завершилися ротації груп МАГАТЕ на останніх трьох із зазначених вище станцій.

Як повідомлялося, голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков на пресконференції 28 липня зазначив, що ризики щодо ЗАЕС значно зростають, а можливості інспекції, експлуатуючої організації, інших інституцій України реагувати на аварію мінімальні.

"Станція перетворена на військову базу, не виконуються базові принципи безпеки, зокрема, рішення регулятора. Є нелегальні модифікації, приховування інформації. Немає кваліфікованого персоналу, запчастин, належного техобслуговування, надійного підключення до енергосистеми, надійного джерела постачання води. Також втрачено систему аварійної готовності та реагування, кризовий центр не функціонує, систему радіаційного моніторингу відключено в режимі онлайн, і команда МАГАТЕ в ручному режимі їх передає у свою систему", - перерахував чинники порушення безпечної експлуатації ЗАЕС голова ДІЯРУ.

Теги: #магате #заес

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