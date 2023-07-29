Поліція затримала директора інвестиційного фонду, який забив свого знайомого поліном і спалив тіло

Правоохоронці затримали 51-річного киянина, який у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша і на авто вивіз тіло в Чернігівську область. Щоби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив тіло неподалік кладовища в Козелецькій громаді, повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

"18 липня о 7-й ранку до поліції Чернігівщини надійшло повідомлення від мешканки села Нічогівка Козелецької селищної громади. Жінка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища, у якому були кістки та людський череп. На місце події прибула слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції та криміналісти обласної поліції", - зазначається в повідомленні у Facebook.

Поліцейські виявили людські рештки та низку речових доказів, зокрема сліди взуття та автомобільних коліс. Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

Для встановлення особи загиблого співробітники поліції відпрацювали повідомлення про зниклих безвісти чоловіків у трьох областях, розповів керівник відділу кримінального аналізу поліції Чернігівської області Іван Андрейченко.

"На місці криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45-го розміру. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Щоби становити особу чоловіка, співробітники кримінального аналізу поліції Чернігівщини відпрацювали повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській, Полтавській областях. Це сотні людей", - пояснив він.

Під час оперативно-розшукових заходів вдалося з'ясувати, що вбитий чоловік жив у Києві, повідомив начальник кримінальної поліції Чернігівщини Олександр Васильченко.

"Востаннє він виходив на зв'язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра. За підтримки колег із Києва ми встановили коло спілкування вбитого. За фахом він банкір, останні кілька років не працював. Раніше був керуючим одного з банків у Києві. Оперативники з'ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв'язок із ним обірвався", - розповів він.

Над розслідуванням обставин убивства працювала спеціалізована робоча група поліції, до якої ввійшли представники Департаментів карного розшуку та кримінального аналізу й оперативних служб Нацполіції, поліцейських Чернігівської області та Києва. Поліцейські проаналізували величезний масив інформації та зібрали всі зачіпки, які могли допомогти в розкритті вбивства.

28 липня за силової підтримки спецпідрозділу КОРДу поліцейські затримали причетного до вбивства в його заміському будинку. Поліція провела низку санкціонованих обшуків і зібрала переконливу доказову базу, що свідчить про причетність фігуранта до скоєння вбивства.

"У ніч на 13 липня у заміському будинку він розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, колишнім банкіром. Підозрюваний – директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті. Зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину. Для реалізації своїх злочинних планів на ранок він поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому", - розповів подробиці злочину Васильченко.

Зловмисника було затримано в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.