Події

13:25 29.07.2023

Грозовий шторм залишив без світла понад 70 населених пунктів у п'яти областях

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Грозовий шторм залишив без світла понад 70 населених пунктів у п'яти областях

Унаслідок грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населені пункти у Вінницькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській областях, більшість із яких саме в останній - 9 тис. споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначає Міненерго у своєму телеграм-каналі в суботу, було зафіксовано чергову аварійну ситуацію в мережах оператора системи передачі НЕК "Укренерго" в Одеській області - вимкнулася лінія електропередачі 330 кВ, унаслідок чого також було знеструмлено споживачів.

Крім того, частина споживачів у Київській, Чернігівській та Запорізькій областях залишаються без світла через технологічні порушення.

Через обстріли прифронтових і прикордонних із РФ областей, зокрема, в Донецькій області знеструмлювалися 9 населених пунктів, без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Загалом в енергосистемі виробленої е/е вистачає для покриття споживання, дефіциту немає, зазначає Міненерго. Водночас на 4% порівняно із суботою збільшиться імпорт е/е зі Словаччини - до 2913 МВт-год на добу, свідчать дані на сайті ENTSO-E (дані щодо Молдови не відображаються, з Польщею немає імпортно-експортних операцій тривалий час).

Щодо ЗАЕС, то, за даними Міненерго, рівень води в її ставку-охолоджувачі за добу знизився ще на 1 см - до 16,31 м, що на 35 см менше, ніж у перші дні після підриву Каховської ГЕС.

Теги: #негода #знеструмлення

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