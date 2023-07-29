ДТЕК повернув світло у понад 800 населених пунктів Київської та Одеської областей після негоди

Енергетики ДТЕК за останні три доби повернули світло у 808 населених пунктів Київської та Одеської областей, знеструмлених через негоду.

"Із 26 до 28 липня енергетики ДТЕК активно працювали над ліквідацією наслідків негоди в Київській та Одеській областях, де відповідно повернули світло майже 193 тис. родин у 556 населених пунктах і 112 тис. родин у 252 населених пунктах", - ідеться в повідомленні енергохолдингу в суботу.

Там зазначили, що гроза і вітер призвели до пошкодження енергообладнання, проте більшу частину фахівцям компанії вже вдалося полагодити.

Наразі енергетики відпрацьовують точкові заявки, уточнили в ДТЕК.