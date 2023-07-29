Події

08:02 29.07.2023

У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

1 хв читати
У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

Окрім атакованих адмінбудівель і багатоповерхівки в Дніпрі зачепило ще 4 житлові будинки навколо, 3 адміністративні будівлі та 7 автомобілів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.

"Крім атакованих адмінбудівель і багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші - двоповерхові. Зачепило і 3 адміністративні будівлі та 7 автомобілів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, кількість постраждалих не змінилася - 9 осіб, серед яких двоє дітей.

Як повідомив Лисак, пошуково-рятувальні роботи було закінчено після третьої ночі, і до справи взялися комунальники.

Крім того, голова ОВА інформував, що після ударів по Дніпру, вночі ворог продовжив свій терор і бив по Нікопольщині.

"З важкої артилерії вдарив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки з'ясовуються. Але головне - місцеві жителі цілі", - додав очільник Дніпропетровщини.

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:51 28.07.2023
Подробиці про ситуацію в Дніпрі, де було чутно сильний вибух, будуть пізніше

Подробиці про ситуацію в Дніпрі, де було чутно сильний вибух, будуть пізніше

20:01 28.07.2023
Окупанти обстріляли Нікополь, постраждалих немає

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждалих немає

16:31 28.07.2023
Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині постраждали дві людини

Унаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині постраждали дві людини

20:57 27.07.2023
Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю

20:52 26.07.2023
Над Дніпропетровщиною збили ракету, постраждалих немає

Над Дніпропетровщиною збили ракету, постраждалих немає

22:02 25.07.2023
У лікарні померла дівчинка, госпіталізована в результаті учорашнього обстрілу Костянтинівки

У лікарні померла дівчинка, госпіталізована в результаті учорашнього обстрілу Костянтинівки

21:22 25.07.2023
У результаті обстрілу Авдіївки загинув чоловік і поранено літню жінку

У результаті обстрілу Авдіївки загинув чоловік і поранено літню жінку

19:32 24.07.2023
Maersk повідомив про незначні пошкодження контейнерів у порту "Рені" внаслідок атаки дронами

Maersk повідомив про незначні пошкодження контейнерів у порту "Рені" внаслідок атаки дронами

08:06 24.07.2023
Унаслідок обстрілу Синельниківського району госпіталізовано 54-річну жінку

Унаслідок обстрілу Синельниківського району госпіталізовано 54-річну жінку

20:35 23.07.2023
У результаті російського обстрілу Одрадокам'янки поранено жінку

У результаті російського обстрілу Одрадокам'янки поранено жінку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували близько 400 окупантів

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

Глава МЗС України привітав Харлан зі скасуванням несправедливої дискваліфікації, зокрема на Олімпіаду

Зеленський анонсував нові міжнародні рішення у сфері оборони

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Унаслідок обстрілів у Херсонській області четверо людей дістали поранення

Сили оборони за добу ліквідували близько 400 окупантів

Сили оборони завдали три авіаудари по скупченню противника, вразили вісім артилерійських систем

Росіяни намагаються прискорити примусову паспортизацію на захоплених територіях

НАТО має намір побудувати поблизу Жешува великий логістичний центр

Окупанти вдарили по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М"

На фронті відбулося 27 бойових зіткнень, ЗС України закріплюються на мелітопольському та бердянському напрямках

29 липня: Яке сьогодні свято

Сили оборони просунулися в районі Бахмута і на Бердянському напрямку - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА