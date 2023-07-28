Глава МЗС України привітав Харлан зі скасуванням несправедливої дискваліфікації, зокрема на Олімпіаду

Глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твіттері про відміну несправедливої дискваліфікації української фехтувальниці Ольги Харлан.

"Вітаємо зірку українського фехтування Ольгу Харлан зі скасуванням несправедливої дискваліфікації та відновленням права виступати, зокрема, на Олімпійських іграх. Істина та гідність переважають, коли ми всі встаємо на їхній захист і боремося як один", - написав він у твіттері у п'ятницю ввечері.

Раніше про відміну дискваліфікації для Харлан написала італійська газета La Reppublica.

Як повідомлялося, у четвер у 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7, проте після бою відмовилася потиснути руку суперниці, що, згідно з правилами FIE, вважається відсутністю поваги і карається дискваліфікацією. Росіянка подала скаргу про порушення правил Міжнародної федерації і 50 хвилин відмовлялася йти з доріжки, очікуючи на рішення комітету. Спочатку FIE відхилила протест росіянки та дозволила Харлан вийти в наступний раунд, проте пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.

У п'ятницю міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував до участі в Олімпіаді українську фехтувальницю Ольгу Харлан.