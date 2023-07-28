Події

19:39 28.07.2023

Міністри довкілля G20 не погодили підсумкової заяви на зустрічі в Індії

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Міністри довкілля G20 не погодили підсумкової заяви на зустрічі в Індії

Міністри довкілля країн G20 на завершальній зустрічі під головуванням Індії не змогли досягти згоди або заяви щодо проблем змін клімату, передає Associated Press (AP).

"Ми не досягли консенсусу, але погодилися з багатьох питань", - заявив після зустрічі міністр довкілля Канади Стівен Гільбо.

Зустріч у Ченнаї стала четвертою за участю міністрів довкілля G20 за час головування Індії. Тепер висновки передадуть лідерам держав "Великої двадцятки" напередодні саміту G20, запланованого на вересень.

За даними AP, міністри не досягли згоди щодо чотирьох із 68 пунктів порядку денного. Зокрема, сторони не домовилися обмежити викиди парникових газів до 2025 року і запровадити податок на них.

Напередодні до Ченная прибув керівник Національної нафтової компанії Абу-Дабі (ADNOC) Султан аль-Джабер, призначений президентом майбутньої конференції ООН щодо клімату COP28, а також виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату Саймон Стіл. До їхніх обов'язків входило спонукати країни G20 ухвалити заяву, яка підтвердила б прагнення світової спільноти обмежити зростання глобальних температур 1,5 градусами за Цельсієм.

Напередодні Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що липень 2023 року стане найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, і необхідно вжити термінових заходів щодо боротьби з кліматичними змінами, щоб уникнути катастрофи. За його словами, необхідно, щоб розвинені країни до 2035 року перейшли на екологічно чисте виробництво електрики, а решта країн - до 2040 року.

AP нагадує, що на країни G20 припадає приблизно 80% парникових газів, що викидаються в атмосферу Землі.

Водночас зустріч глав Міненерго G20, яка відбулася минулого тижня на Гоа, завершилася без згадувань про поетапну відмову від викопних джерел палива.

Теги: #g20 #зустріч #результати #клімат

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