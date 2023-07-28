Комплексне відновлення Бородянки та Посад-Покровського розпочнеться в серпні - Найєм

Державне агентство відновлення розпочне реалізацію пілотних проєктів комплексного відновлення Посад-Покровського (Херсонська область) і Бородянки (Київська обл.) у серпні, Ягідного (Чернігівська обл.) - у вересні, повідомив глава Держагентства Мустафа Найєм.

Як повідомлялося, Кабмін визначив шість населених пунктів у п'яти областях для пілотного проєкту комплексного відновлення за новими принципами - Бородянка і Мощун у Київській області, Тростянець Сумської області, Посад-Покровський у Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області.

"У Посад-Покровському, який на кордоні Херсонської та Миколаївської області, необхідно відновлювати практично все. Приватних будівель - близько тисячі. На першому етапі ми закладаємо відновлення 120 з них, для яких уже є фінансування і найближчим часом буде оголошено тендери", - повідомив Найєм під час зустрічі в Конфедерації будівельників України з представниками галузі у п'ятницю.

Функцію замовника відновлення приватних будівель уже передано Держагентству, орієнтовний бюджет для будинків 70-140 кв. м - 2-4 млн грн. Тендери буде оголошено на лоти, по 20-30 будинків.

Також буде відновлено комунальні об'єкти - громадський центр, дитячий садок-ліцей, центр безпеки, інженерні мережі, вулично-дорожню мережу.

За словами Найєма, загальний бюджет першого етапу відновлення Посад-Покровського - 3,1 млрд грн.

У Бородянці до тендерів наразі підготовлено 38 об'єктів, із них 29 багатоквартирних житлових будинків, п'ять адміністративних будівель, два заклади освіти, гуртожиток і палац культури.

"Середня вартість об'єкта тут вища, від 100 млн грн за капремонт до 300 млн грн на нове будівництво. Початок реалізації - серпень, частину тендерів уже оголошено, за деякими ми, найімовірніше, переглядатимемо терміни", - повідомив Найєм.

На озвучені в Бородянці проєкти передбачено фінансування в 4,7 млрд грн.

Комплексне відновлення Ягідного в Чернігівській області розпочнеться у вересні, передбачений бюджет відновлення 122 об'єктів - 404 млн грн.

У рамках проєкту передбачено капремонт 118 житлових будинків, із них 101 приватний і 17 багатоповерхових. Середня вартість капремонту приватних будинків близько 1 млн грн, багатоповерхових - 3,5 млн грн. Плюс реалізація двох комунальних проєктів - створення меморіалу і клубу. За словами Найєма, щодо меморіалу найближчим часом буде оголошено архітектурний конкурс. Для клубу вже є проєкт, готується проєктна документація і найближчим часом буде оголошено тендер.

Агентство також реалізовує 44 пріоритетні проєкти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях. Як повідомлялося, Кабмін виділив на ці цілі 3,5 млрд грн. Уже оголошено тендери на відновлення п'яти житлових будинків у Київській області та зведення нового будинку у Василькові, капремонту Тростянецької міської лікарні та реконструкції їдальні Іванівського ліцею в Чернігівській області.

За словами Найєма, найімовірніше, ці тендери будуть продовжені на тиждень-два, щоб отримати більше якісних пропозицій.

Найближчим часом буде оголошено тендери на відновлення чотирьох житлових будинків у Запоріжжі, капремонту дитячого садка в Чернігівській області, а також об'єктів у Харківській, Херсонській і Сумській областях.