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18:36 28.07.2023

Зеленський затвердив новий склад Комітету Шевченківської премії

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Зеленський затвердив новий склад Комітету Шевченківської премії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження нового персонального складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Відповідний указ №454/2023 оприлюднено на сайті глави Української держави.

У тексті документа зазначено, що до складу комітету входять актор і голова Євген Нищук, письменник і заступник голови Дмитро Чистяк, театральний критик Сергій Васильєв, театрознавець Ганна Веселовська, фотохудожник Ігор Гайдай, художник Олексій Жиров (Олекса Манн), журналіст Вадим Карп'як, мистецтвознавець Олена Кашуба-Вольвач.

Окрім цього, до складу комітету увійшли майстер народного мистецтва Валентина Корнієнко, письменник Василь Кузан, письменник Андрій Любка, музикант Олег Михайлюта (Фагот), письменниця Олеся Мудрак-Ковалів, акторка Іванна Сахно, художник Віктор Сидоренко, диригент Володимир Сіренко, композитор Богдана Фроляк, кінознавець Андрій Халпахчі, а також оперна співачка Анжеліна Швачка.

Теги: #комітет #шевченківська_премія

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