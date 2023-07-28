В Ірпені побудують перший приватний будинок із використанням 3D-друку

В Ірпені (Київська обл.) стартував проєкт будівництва приватного будинку для сім'ї українського захисника з використанням технології 3D-друку, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Саме в нашому місті-герої Ірпені зведуть перший приватний будинок в Україні за технологією 3D на принтері українського виробництва. Роботи вже офіційно стартували, після підписання меморандуму міська рада надала техніку для демонтажу та підготувала все для будівництва", - написав мер у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, житло родини було зруйноване численними обстрілами окупантів.

Проєкт будівництва фінансують коштом благодійників. Роботи, крім друку основи будівлі, передбачають підключення комунікацій, ремонт і благоустрій двору.