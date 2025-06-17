Було пряме влучання балістики по 9-поверхівці у Києві, серед постраждалих троє дітей – Клименко

Російська балістична ракета поцілила по 9-поверховому житловому будинку у Києві, внаслідок чого зруйнований цілий під’їзд, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Балістична ракета попала у 9-повреховий будинок у Києві. Знищено повністю під’їзд. І знищено його аж до підвального приміщення, тому що це було пряме попадання", - сказав він у коментарі журналістам на місці події.

У свою чергу, очільник київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко уточнив, що пряме попадання балістики було у Солом’янському районі столиці.

Наразі у Києві 14 загиблих та 55 постраждалих, серед яких 3 дітей.