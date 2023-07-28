СБУ та ЗСУ посилять роботу з протидії загрозам, пов'язаним із передислокацією ПВК "Вагнер"

Кібердепартамент Служби безпеки України та ООС ЗСУ посилять співпрацю з протидії загрозам у північній оперативній зоні, пов'язаним із передислокацією підрозділів ПВК "Вагнер" до Білорусі, інформують у СБУ.

Як ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю, впровадження спільних заходів із протидії цим загрозам обговорили під час робочої зустрічі командувач Операції об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв і начальник Кібердепартаменту СБУ Ілля Вітюк.

"Співробітники Служби безпеки також володіють інформацією про роботу підконтрольних ПВК хакерських угрупувань, "фабрик тролів" та пропагандистських медіа, які ворог активно використовує для інформаційних та кібератак проти нашої держави. Тому, особливу увагу під час зустрічі звернули на посилення стійкості сил оборони України до сучасних кіберзагроз та підвищення медіаграмотності населення прикордонних областей", - наголошується в повідомленні.

Також, за інформацією СБУ, визначено подальші кроки щодо поглиблення співпраці в питанні протидії ворожим БПЛА з використанням кіберзасобів, а також знищення російських засобів РЕБ і РЕР.

"Підрозділи СБУ та ЗСУ вже мають достатньо досвіду у протидії військовим, кібер- та інформаційним загрозам державі. Тож на ворога чекають лише неприємні сюрпризи", - зазначають у спецслужбі.