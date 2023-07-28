ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах після деокупації Старомайорського - Military Media Center

Українські війська закріплюються на досягнутих рубежах після звільнення напередодні села Старомайорське (Донецька обл.), повідомляє Military Media Center.

"Напередодні під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські воїни звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах", - наведено слова речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова.

За його словами, водночас противник зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області.

Ковальов також повідомив, що російські окупанти продовжують чинити потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів і військ, активно застосовують резерви.

Крім того, ЗСУ відбили наступ у районі села Надія на лиманському напрямку.

За словами Ковальова, українські війська продовжують стримувати наступ росіян на цьому напрямку.

"Водночас на бахмутському напрямку українські військові ведуть наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут. Тривають важкі бої, ворог зазнає втрат, застосовує резерви", - зазначають у відомстві.