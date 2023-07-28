Події

08:11 28.07.2023

Ворог випустив майже 200 снарядів по Херсонській області, поранено місцевого жителя

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Ворог випустив майже 200 снарядів по Херсонській області, поранено місцевого жителя

Російські окупаційні війська за добу випустили майже 200 снарядів по Херсонській області, поранено місцевого жителя, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 28 обстрілів, випустивши 181 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БПЛА. Через російську агресію 1 людина отримала поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По Херсону ворог випустив 35 снарядів.

Очільник ОВА зазначив, що противник влучив у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури Бериславського району; у складські приміщення та територію гаражного кооперативу Херсона.

 

 

 

Теги: #поранений #обстріли #херсонська_область

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