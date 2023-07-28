Україні необхідне посилення ППО, оскільки вона може залишитися без портів

Україна через атаки російських окупаційних військ вже через 2-3 місяці може залишитися без портів, тому країні необхідні нові системи протиповітряної оборони, повідомила прессекретарка південного командування українських військ Наталія Гуменюк.

"Нам потрібна протиракетна та протиповітряна оборона. Посилені, потужні, сучасні та здатні протистояти типу ракет, які противник використовує проти нас", - заявила Гуменюк у четвер в інтерв'ю Agence France-Presse.

За словами прессекретарки, українським військам потрібні, зокрема, американські винищувачі F-16, здатні вражати російські системи озброєння та кораблі, які використовуються для обстрілу півдня України.

Незважаючи на те, що Україна вже має західні системи оборони, включно з високотехнологічним американським протиракетним комплексом Patriot, Росія "щоразу вдосконалює свою тактику і не зупиняється", додала спікерка Сил оборони півдня.

За її словами, окупанти одночасно запускають крилаті, гіперзвукові та протикорабельні ракети, коли "засоби оборони розосереджені" і не всі з них "спроможні протистояти цій загрозі".

Гуменюк зазначила, що росіяни зараз заблокували практично всі українські порти і жодне судно не може вийти звідти.

"За два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту... Вони хочуть домінувати на Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ", - наголосила вона.