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05:25 28.07.2023

Mastercard вимагає заборонити придбання каннабісу за допомогою своїх карток

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Mastercard вимагає заборонити придбання каннабісу за допомогою своїх карток

Американська Mastercard Inc., оператор однієї з найбільших у світі платіжних систем, зажадала від фінустанов США заблокувати можливість придбання каннабісу за допомогою дебетових карток компанії, пише MarketWatch.

Минулого тижня Mastercard надіслала листа відповідного змісту всім банкам та процесинговим компаніям, які, за її відомостями, надають платіжні послуги продавцям каннабісу.

"Федеральний уряд вважає продаж марихуани незаконним, тому такі покупки в рамках нашої платіжної системи неприпустимі", - йдеться в електронному листі представника компанії.

Законопроект про відкриття фінансової системи для компаній, що торгують марихуаною, відомий як SAFE Banking Act, кілька разів представлявся на розгляд Конгресу, проте, як вважають експерти, скільки-небудь суттєвого прогресу у справі легалізації марихуани на федеральному рівні протягом найближчих півтора років не буде. На даний момент використання каннабісу легалізовано у 38 штатах із 50.

Конкурент Mastercard, компанія Visa Inc., поки не повідомляла про аналогічні заходи.

Теги: #сша #mastercard #заборона #каннабіс

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